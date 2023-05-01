Трагедия в штате Пенджаб на севере Индии. В Лудхияне, крупнейшем городе штата, одиннадцать человек погибли в..

В Пенджабе 11 человек погибли в результате отравления газом

Трагедия в штате Пенджаб на севере Индии. В Лудхияне, крупнейшем городе штата, одиннадцать человек погибли в результате отравления газом.

Это пять женщин, четверо мужчин и два мальчика.

[Субодх Кумар, родственник погибших]: «Погибли муж с женой, у них было трое детей. Все пятеро умерли».

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Спасатели и местная полиция прибыли на место и эвакуировали людей. Ситуацию взяли под контроль. Девять человек доставлены в больницы.

[Сурабхи Малик, замкомиссара Лудхияны]: «Утром мы обнаружили мёртвых людей, и это было похоже на отравление газом. Все службы прибыли на место. Худшего сценария удалось избежать, но, к сожалению, 11 человек погибли».

Как сообщают местные СМИ, утечка газа произошла в промышленной зоне Лудхияны. Территорию оцепили. Но конкретный источник и причину утечки до сих пор выясняют. Что это был за газ, тоже пока не сообщают.

Самая смертоносная промышленная катастрофа случилась в Индии в 1984 году. Тогда с завода по производству пестицидов просочилось в воздух около 40 метрических тонн метилизоцианата. Ветер разнёс ядовитый газ по близлежащим трущобам. В итоге погибло 5300 человек. И ещё 25 000 скончались позже в результате вызванных отравлением болезней.

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