Правящая партия Грузии объявила 9 марта, что отзывает законопроект об иностранных агентах спустя несколько дней ожесточённых..

Протесты в Грузии продолжились, несмотря на отказ от законопроекта об иноагентах

Правящая партия Грузии объявила 9 марта, что отзывает законопроект об иностранных агентах спустя несколько дней ожесточённых протестов.

В заявлении «Грузинской мечты» говорится, что она безоговорочно и без каких-либо условий снимает законопроект с рассмотрения. Также отмечается, что ложь о законе распространила радикальная оппозиция.

Впрочем, несмотря на это протесты продолжились. Люди требуют от правящей партии официально осудить закон, а также освободить всех задержанных протестующих. Также звучат призывы к отставке правительства.

Президент страны, которая изначально поддержала протестующих, в своём заявлении сказала, что властям нужно было сразу прислушаться к мнению людей.

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[Саломе Зурабишвили, президент Грузии]:

«Если мы демократическая страна, то не должно быть так, что правительство и парламент не считаются с голосом и волей народа».

Грузины называют законопроект об иностранных агентах российским, а также обвиняют Москву в попытке вмешательства. При этом Кремль заявил, что никакого отношения к законопроекту в Грузии не имеет.

Документ подразумевал, что грузинские организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны были бы регистрироваться как «иностранные агенты». В противном случае им грозили бы штрафы.

В правительстве говорили, что это необходимо для искоренения «иностранного влияния» и «шпионов», утверждая, что грузины имеют право знать, кто финансирует неправительственные организации.

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