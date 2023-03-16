На юго-восток Турции теперь обрушились наводнения

Турция снова страдает от стихийного бедствия. На юго-востоке страны не менее 10 человек погибли в результате..

Турция снова страдает от стихийного бедствия. На юго-востоке страны не менее 10 человек погибли в результате наводнений.

От ливней страдают провинции Шанлыурфа и Адыяман. За последние сутки здесь выпало более 100 миллиметров осадков на квадратный метр.

Дороги превратились в реки. Вода уносит автомобили. В некоторых домах затоплены подвалы и первые этажи.

Спасатели ищут пропавших без вести. Также помогают людям, оказавшимся в ловушке в собственных домах. Задействуют водолазов и лодки.

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В этих двух турецких провинциях проживает около 2 миллионов 700 тысяч человек. И они же в прошлом месяце пострадали от сильного землетрясения, которое в целом унесло жизни 48 тысяч турков. Миллионы остались без крова.

Многие сейчас живут в палатках и контейнерных домах. И теперь их затопило. Так, в Адыямане потоком воды один из таких контейнеров унесло вместе с тремя людьми, которые находились внутри. Пока их так и не нашли.

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