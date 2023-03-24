Нежданная свобода: из зоопарка в Сеуле сбежала зебра

Такое близ Сеула увидишь нечасто. По улицам бегает зебра. Местные жители в лёгком шоке. Оказалось, животное..

Такое близ Сеула увидишь нечасто. По улицам бегает зебра. Местные жители в лёгком шоке.

Оказалось, животное сбежало из местного зоопарка. На поимку направили спасателей.

Сбежавшая зебра – это самец по кличке Серо. Ему примерно два года. Он родился в зоопарке Большого сеульского парка. Пока непонятно, как ему удалось сбежать. Вероятно, Серо сломал деревянный забор, построенный вокруг открытого вольера.

Зебры при малейшей опасности пускают в ход зубы и копыта. Спасателям пришлось действовать осторожно. Они загнали беглеца в узкий переулок. Так было больше шансов попасть в него дротиком с транквилизатором. Обездвиженное животное с немалыми усилиями погрузили в машину, после чего вернули в зоопарк.

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Серо наслаждался свободой целых три часа. Сейчас он находится под наблюдением ветеринаров. Его здоровью ничто не угрожает.

Видео спасательной операции предоставила пожарная часть Кванджингу, расположенная в восточной части Сеула.

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