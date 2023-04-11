Пасхальные яйца для львов, медведей и сурикатов подготовили в Загребском зоопарке

Этот день для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии начался с приятного сюрприза. В своих вольерах животные..

Этот день для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии начался с приятного сюрприза. В своих вольерах животные нашли угощения в виде пасхальных яиц. Конечно, у каждого вида они разные.

Львам досталось сырое мясо. Медведи и обезьяны получили фрукты. Сурикаты – насекомых и крашеные варёные яйца.

[Дамир Скок, директор Загребского зоопарка]:

«Обычно Пасха – самый многолюдный день в году в зоопарке. Мы начинаем с того, что дарим животным яйца. Это символический дар – часть нашего взаимодействия с животными».

Скорлупа пасхальных яиц безвредна. Она сделана из бумаги, муки и воды. Ну а сами подарки предназначены для того, чтобы разнообразить жизнь питомцев. К тому же гостям зоопарка интереснее наблюдать за активными животными.

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Загребский зоопарк работает почти сто лет. Он занимает семь гектаров. Здесь содержат более 2200 животных 275 видов. За год зоопарк посещают 350 тысяч человек.

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