Панды-близнецы впервые родились в зоопарке Южной Кореи

Панды-близнецы впервые родились в Южной Корее. Их родители – питомцы зоопарка в парке развлечений « Эверленд»..

Панды-близнецы впервые родились в Южной Корее. Их родители – питомцы зоопарка в парке развлечений « Эверленд» в Йонъине. Маму зовут Ай Бао, а папу – Лэ Бао.

Первый детёныш при рождении весил 180 граммов. Второй – 140. Он появился на свет на два часа позже. Оба медвежонка – самки.

[смотритель зоопарка]:

«Мы к этому готовились и отреагировали вовремя. Ай Бао хорошо справилась со своей задачей и проявила материнскую заботу».

Ай Бао стала мамой во второй раз. Первого детёныша – тоже самку – принесла в 2020-м. Малышку назвали Фу Бао, что означает «счастливое сокровище».

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[смотритель зоопарка]:

«На этот раз детёнышей двое. Думаю, (родители) должны быть вдвойне счастливы».

Большие панды обычно заботятся только о первом детёныше, бросая второго. Поэтому близнецов будут давать маме-панде по очереди. Когда им исполнится 100 дней, для них выберут имена.

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