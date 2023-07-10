Куда бы вы предпочли смотреть: на рай, ад или земные наслаждения? Согласно исследованию музея «Прадо» в..

Ад, а не рай: учёные выяснили, куда смотрят больше на триптихе «Сад земных наслаждений»

Куда бы вы предпочли смотреть: на рай, ад или земные наслаждения?

Согласно исследованию музея «Прадо» в Мадриде, люди чаще рассматривают картины преисподней. Это выяснили с помощью высокотехнологичных очков и триптиха Босха «Сад земных наслаждений», которому более 500 лет.

[Карлос Чагуаседа, сотрудник музея «Прадо»]:

«Мы подумали о том, что это одна из самых знаковых картин в музее, на которой можно рассмотреть множество сцен. И мы задались вопросом: сможем ли мы узнать, куда смотрим?»

Эта задача оказалась выполнимой благодаря очкам с функцией отслеживания движения зрачков. Они также измеряли продолжительность взгляда в определённую область.

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В эксперименте приняло участие 52 посетителя музея.

[Карлос Чагуаседа, сотрудник музея «Прадо»]:

«На этой картине, как нам кажется, Босх хотел предупредить людей о рисках, на которые мы идём. Очевидно, что он добился своего, поскольку все мы думаем о том, как плохо нам будет и что ждёт нас в аду, если мы не перестанем грешить».

Результаты показали, что среднее время рассматривания правой, более тёмной панели «Ад» составило 33,2 секунды. Центральную картину рассматривали в среднем по 26 секунд, а левую, где изображён рай, – по 16.

Триптих «Сад земных наслаждений» находится в отдельном зале. И он считается самым посещаемым, где люди остаются дольше всего. Все три части картины каждый посетитель в среднем рассматривает более четырёх минут.

[Эдуардо Фернандес Ховер, профессор клеточной биологии]:

«Мы надеемся получить очень важную научную информацию, которая поможет нам в наших исследованиях. Также полезно узнать, как ведут себя люди, когда рассматривают шедевр».

Триптих был завершён около 1500 года. В общей сложности в музее «Прадо» есть шесть картин Босха. Это больше, чем в любом другом музее мира.

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