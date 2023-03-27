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Телёнок-смайлик родился в Австралии

Телёнок-смайлик родился в Австралии

Телёнок с уникальным окрасом очень быстро стал звездой австралийского юга. У него на боку вырисовывался смайлик..

Дата загрузки: 2023-03-27

Телёнок-смайлик родился в Австралии
Телёнок с уникальным окрасом очень быстро стал звездой австралийского юга. У него на боку вырисовывался смайлик чёрного цвета.

Животное голштино-фризской породы назвали Хэппи, что с английского переводится как «счастье».

Его владельцы Меган и Барри решили продать одномесячного телёнка организации Farm World, которая занимается проведением сельскохозяйственных выставок.

[Карен Морам, работница фермы]:
«О, Хэппи очень популярный. Его любят все школьники, который к нам приезжают. Все хотят увидеть Хэппи. Они приезжают, а он стоит перед ними. И все могут увидеть улыбающееся лицо».

[школьники]:
«Нам нравится Хэппи».

Телёнок-смайлик станет талисманом Farm World. Как ожидается, он будет жить в Виктории в Lardner Park, где проходят выставки.

При этом при покупке за него заплатили 10 тысяч австралийских долларов. Все деньги фермеры обещают направить на благотворительность.
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