Телёнок-смайлик родился в Австралии

Телёнок с уникальным окрасом очень быстро стал звездой австралийского юга. У него на боку вырисовывался смайлик..
Дата загрузки: 2023-03-27
Животное голштино-фризской породы назвали Хэппи, что с английского переводится как «счастье».
Его владельцы Меган и Барри решили продать одномесячного телёнка организации Farm World, которая занимается проведением сельскохозяйственных выставок.
[Карен Морам, работница фермы]:
«О, Хэппи очень популярный. Его любят все школьники, который к нам приезжают. Все хотят увидеть Хэппи. Они приезжают, а он стоит перед ними. И все могут увидеть улыбающееся лицо».
[школьники]:
«Нам нравится Хэппи».
Телёнок-смайлик станет талисманом Farm World. Как ожидается, он будет жить в Виктории в Lardner Park, где проходят выставки.
При этом при покупке за него заплатили 10 тысяч австралийских долларов. Все деньги фермеры обещают направить на благотворительность.
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