Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел формирование новых звёзд

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел формирование примерно 50 звёзд.

Это произошло в звёздном скоплении Ро Змееносца – ближайшей к Земле области, где рождаются звёзды. Оно находится у границы созвездий Змееносца и Скорпиона.

Эта область относительно небольшая и тихая, но полная светящихся газов, струй водорода, а также плотных скоплений пыли с тонкими зачатками ещё большего количества звёзд.

Все молодые звёзды кажутся не больше нашего Солнца.

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[Эрик Смит, сотрудник НАСА]:

«Скопление находится примерно в 390 световых годах от нас. А это означает, что свет, который мы видим сейчас, ушёл 390 лет назад. Итак, по земному времени это событие произошло примерно в 1633 году. В том же году Галилей предстал перед судом за то, что показал и рассказал о том, что Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот».

Учёные говорят, что изображение показывает короткую фазу жизни звезды. По данным НАСА, некоторые звёзды имеют тени, указывающие на возможные планеты в процессе создания.

[Эрик Смит, сотрудник НАСА]:«Я с нетерпением жду ещё более удивительных открытий. И я знаю, что мы будем изучать планеты вокруг ближайших звезд, экзопланеты, изучать их атмосферы, чтобы увидеть, могут ли они быть пригодными для жизни. Мы только начали, многое ещё впереди. И я действительно с нетерпением жду этого в ближайшую пару лет».

Телескоп «Джеймс Уэбб» – крупнейшая и самая мощная астрономическая обсерватория, когда-либо запущенная в космос.

Первые снимки инфракрасного телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов были опубликованы в июле прошлого года, через шесть месяцев после его старта из Французской Гвианы.

Он считается преемником космического телескопа «Хаббл», который вращается вокруг Земли 33 года.

[Эрик Смит, сотрудник НАСА]:«»Уэбб» превосходит «Хаббл» в некоторых возможностях, отчасти потому, что его зеркало больше, чем у «Хаббла». «Уэбб» оптимизирован для работы в инфракрасном свете, тепловом излучении. Таким образом, он видит Вселенную немного иначе, чем «Хаббл», который работает в видимом диапазоне».

Телескопом «Джеймс Уэбб» совместно управляют НАСА и Европейское космическое агентство. Он вращается в полутора миллионах километров от Земли.

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