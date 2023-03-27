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Приливный бассейн в Вашингтоне окутала цветущая сакура

Приливный бассейн в Вашингтоне окутала цветущая сакура

Тысячи посетителей вновь гуляют вдоль Приливного бассейна в Вашингтоне. Пришла весна, а значит здесь зацвели сотни..

Дата загрузки: 2023-03-27

Приливный бассейн в Вашингтоне окутала цветущая сакура
Тысячи посетителей вновь гуляют вдоль Приливного бассейна в Вашингтоне. Пришла весна, а значит здесь зацвели сотни деревьев сакуры.

Деревья высажены вдоль аллей, ведущих от здания Капитолия к монументу Вашингтона и мемориалу Джефферсона.

Обычно цветение начинается в конце марта и длится две-три недели. В это время все стремятся сделать яркие фотографии и просто погулять.

Здесь растёт почти 3000 деревьев. Вашингтон получил их в подарок от мэра Токио 111 лет назад, в 1912-м. При этом правительство Японии каждый год заменяет часть деревьев на молодые.

Во время цветения сакуры возле Приливного бассейна проводят разные мероприятия, включая парад и фестиваль воздушных змеев.

Стоит отметить, что Служба национальных парков США каждый год прогнозирует официальный пик цветения сакуры и публикует его на своём веб-сайте.

При этом точный прогноз можно получить не раньше, чем за десять дней до начала цветения.
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