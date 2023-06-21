К поискам батискафа «Титан», плывшего к обломкам «Титаника», присоединилось больше судов

К поискам пропавшего батискафа, который плыл к обломкам «Титаника», присоединились новые суда. Согласно веб-сайту MarineTraffic, северную..
Дата загрузки: 2023-06-21
Операция сосредоточена в зоне, которая находится в 1400 километрах от полуострова Кейп-Код. На дно продолжают сбрасывать гидроакустические буи, которые позволяют вести поиски на глубине до четырёх километров.
Также сообщается, что канадский самолёт обнаружил на дне какие-то шумы, однако выяснить их источник пока не удалось.
Пропавший батискаф называется «Титан». Он принадлежит частной компании OceanGate Expeditions, которая организовывает путешествия к обломкам «Титаника» для очень состоятельных клиентов, готовых заплатить по 250 тысяч за такое приключение.
Как выяснилось, на борту пропавшего батискафа находится пять человек. Это британский бизнесмен-миллиардер Хэмиш Хардинг, сам владелец компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, вероятно, выступающий в роли пилота, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, а также один из самых богатых пакистанцев – бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
19 июня американская компания-организатор сообщила, что потеряла связь с батискафом примерно через час и 45 минут после его погружения. Воздуха на борту должно хватить на 96 часов.
Между тем, сценарист и продюсер «Симпсонов» Майк Рейсс подробно рассказал о своём опыте в качестве пассажира на борту. По его словам, никто не садится в субмарину без осознания того, что это очень опасная миссия.
[Майк Рейсс, участник предыдущей поездки к обломкам «Титаника»]:
«Кто-то считает, что, возможно, они просто вне зоны досягаемости, что они вернулись на поверхность, но потеряли радиосвязь. Мне кажется, это маловероятно. Думаю, они могли застрять на дне океана. Возможно, в батискаф залилась вода. Я сомневаюсь, что они вернутся. Но, знаете, если это их конец, то они занимались любимым делом».
Компания возит пассажиров к обломкам «Титаника» с 2021 года. За это время на дне Атлантики в батискафах побывало около 80 человек.
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