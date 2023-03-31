Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в ответ на новость о том, что в..

Трамп предупредил, что «охота на ведьм будет иметь неприятные последствия»

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в ответ на новость о том, что в четверг большая коллегия присяжных Манхэттена предъявила ему обвинения. Он назвал это «политическим преследованием и вмешательством в выборы».

«Они выдвинули против меня это фальшивое, коррумпированное и позорное обвинение только потому, что я поддерживаю американский народ. И они знают, что я не могу добиться справедливого суда в Нью-Йорке!», написал экс-президент.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг расследует утверждения о предполагаемой причастности Трампа к выплате 130 000 долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Деньги передал бывший тогда адвокат Трампа Майкл Коэн в преддверии президентских выборов 2016 года.

Плата якобы должна была помешать Дэниелс обнародовать подробности романа, который, как она утверждает, был у неё с Трампом. Сам экс-президент это отрицает.

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Уголовное дело Брэгга, по-видимому, призвано выяснить, подделывал ли Трамп деловые документы, связанные с выплатой Дэниелс, чтобы скрыть финансовые нарушения Коэна.

Возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго уже собрались его сторонники.

[жительница Флориды]:

«Я буду голосовать за президента Трампа. Он собирается баллотироваться, и ничто не помешает ему это сделать. На самом деле, то, что они делают с ним сейчас, только укрепляет его основу». [житель Флориды]:

«Дональд Трамп знает, что я люблю его. Я бы отдал свою жизнь за него, потому что он отдал бы свою жизнь за нас». [жительница Флориды]:

«У меня просто сердце разрывается от того, что он, его семья, его работники и все мы должны пройти через это. Как они посмели такое сделать?»

Трамп заявляет о своей полной невиновности. Он также отмечает, что не откажется от президентской гонки.

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