Трамп предупредил, что «охота на ведьм будет иметь неприятные последствия»

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в ответ на новость о том, что в..
Дата загрузки: 2023-03-31
«Они выдвинули против меня это фальшивое, коррумпированное и позорное обвинение только потому, что я поддерживаю американский народ. И они знают, что я не могу добиться справедливого суда в Нью-Йорке!», написал экс-президент.
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг расследует утверждения о предполагаемой причастности Трампа к выплате 130 000 долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Деньги передал бывший тогда адвокат Трампа Майкл Коэн в преддверии президентских выборов 2016 года.
Плата якобы должна была помешать Дэниелс обнародовать подробности романа, который, как она утверждает, был у неё с Трампом. Сам экс-президент это отрицает.
Уголовное дело Брэгга, по-видимому, призвано выяснить, подделывал ли Трамп деловые документы, связанные с выплатой Дэниелс, чтобы скрыть финансовые нарушения Коэна.
Возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго уже собрались его сторонники.
[жительница Флориды]:
«Я буду голосовать за президента Трампа. Он собирается баллотироваться, и ничто не помешает ему это сделать. На самом деле, то, что они делают с ним сейчас, только укрепляет его основу».
[житель Флориды]:
«Дональд Трамп знает, что я люблю его. Я бы отдал свою жизнь за него, потому что он отдал бы свою жизнь за нас».
[жительница Флориды]:
«У меня просто сердце разрывается от того, что он, его семья, его работники и все мы должны пройти через это. Как они посмели такое сделать?»
Трамп заявляет о своей полной невиновности. Он также отмечает, что не откажется от президентской гонки.
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