Великобритания пережила самый жаркий июнь за 140 лет

Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Великобритании. Британское метеорологическое бюро сообщает,..

Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Великобритании. Британское метеорологическое бюро сообщает, что средняя температура составила 15,8 °C. Она стала самой высокой за последние 140 лет и побила рекорд в 14,9°C 1940-го и 76-го годов.

В июне прошлого года температура в Великобритании впервые превысила отметку в 40 градусов. Но нынешний июнь отличается тем, что тепло устойчиво сохранялось как днём, так и ночью.

[Клэр Насир, метеоролог]:

«Метеостанции в некоторых регионах фиксировали температуру выше 25 градусов по Цельсию в течение двух недель или около того. Это просто невероятно».

Максимум столбик термометра превышал отметку в 32 градуса. Синоптики говорят, что на западе Великобритании часто бывает жарче, чем на востоке, где в основном облачно.

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Воздействие жары на природу в июне усилилось из-за редких дождей. Но ближе к концу месяца начались ливни и грозы.

[Клэр Насир, метеоролог]:

«На основе погодных изменений мы полагаем, что в следующие годы лето станет жарче и суше. Но когда дождь всё-таки начнётся, он будет интенсивнее, чем обычно. Из-за этого будет выше риск внезапных наводнений. Как раз таким и стал нынешний июнь».

Июньская жара привела к тому, что в реках и каналах погибло много рыбы. Такой погоды также не выдерживают насекомые и цветущие растения.

Напомним, 2022 год стал самым жарким в Великобритании за всю историю наблюдений. Летом страна пережила три волны аномальной жары. При этом три летних месяца прошли почти без дождей, из-за чего на большей части страны объявили засуху.

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