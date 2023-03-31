Редкий скелет тираннозавра уйдёт с молотка в Швейцарии

Вот такую гигантскую конструкцию собрали палеонтологи из костей, которым уже 67 миллионов лет. Высота этого тираннозавра..

Вот такую гигантскую конструкцию собрали палеонтологи из костей, которым уже 67 миллионов лет. Высота этого тираннозавра – почти четыре метра, длина – более одиннадцати с половиной. Вскоре скелет короля динозавров уйдёт с молотка. А пока его выставили на обозрение публики в Цюрихе.

У останков древнего ящера есть имя – Тринити. Так назвали скелет потому, что он сложен из костей трёх тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 годы в американских штатах Монтана и Вайоминг.

Всего в скелете чуть больше 290 оригинальных костей. Остальные искусственные – из гипса и эпоксидной смолы.

[Ганс-Якоб Сибер, палеонтолог]:

«На сбор скелета уходит от семи до десяти лет работы. Этот собирали более 10 тысяч часов. Так что можете представить объём работы. Причём нет никакой гарантии, что в итоге получится полноценный динозавр. Шансы на то, что не найдёшь костей, очень велики. Я знаю многих, кто с энтузиазмом начинал, а потом застревал на полпути и так и не закончил это дело».

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Кости тираннозавра – крайне редкая находка. Пока на планете было найдено всего 32 скелета взрослых особей. В основном они хранятся в музеях.

Тринити станет третьим в мире и первым в Европе тираннозавром, проданным на аукционе. Торги пройдут в Цюрихе 18 апреля. За скелет рассчитывают выручить от пяти до девяти миллионов долларов США.

[Сирил Коллер, глава аукционного дома Koller]:

«Мы сравнили с ценами других динозавров и окаменелостей, учли тот факт, что скелет состоит из останков трёх особей, и не стали назначать слишком высокую цену».

Два других скелета тираннозавров были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31 миллион долларов в 1998 и 2020 годах соответственно.

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