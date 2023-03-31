Редкий скелет тираннозавра уйдёт с молотка в Швейцарии

Вот такую гигантскую конструкцию собрали палеонтологи из костей, которым уже 67 миллионов лет. Высота этого тираннозавра..
Дата загрузки: 2023-03-31
У останков древнего ящера есть имя – Тринити. Так назвали скелет потому, что он сложен из костей трёх тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 годы в американских штатах Монтана и Вайоминг.
Всего в скелете чуть больше 290 оригинальных костей. Остальные искусственные – из гипса и эпоксидной смолы.
[Ганс-Якоб Сибер, палеонтолог]:
«На сбор скелета уходит от семи до десяти лет работы. Этот собирали более 10 тысяч часов. Так что можете представить объём работы. Причём нет никакой гарантии, что в итоге получится полноценный динозавр. Шансы на то, что не найдёшь костей, очень велики. Я знаю многих, кто с энтузиазмом начинал, а потом застревал на полпути и так и не закончил это дело».
Кости тираннозавра – крайне редкая находка. Пока на планете было найдено всего 32 скелета взрослых особей. В основном они хранятся в музеях.
Тринити станет третьим в мире и первым в Европе тираннозавром, проданным на аукционе. Торги пройдут в Цюрихе 18 апреля. За скелет рассчитывают выручить от пяти до девяти миллионов долларов США.
[Сирил Коллер, глава аукционного дома Koller]:
«Мы сравнили с ценами других динозавров и окаменелостей, учли тот факт, что скелет состоит из останков трёх особей, и не стали назначать слишком высокую цену».
Два других скелета тираннозавров были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31 миллион долларов в 1998 и 2020 годах соответственно.
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