fb pixel
Телеканал NTD

Редкий скелет тираннозавра уйдёт с молотка в Швейцарии

Редкий скелет тираннозавра уйдёт с молотка в Швейцарии

Вот такую гигантскую конструкцию собрали палеонтологи из костей, которым уже 67 миллионов лет. Высота этого тираннозавра..

Дата загрузки: 2023-03-31

Редкий скелет тираннозавра уйдёт с молотка в Швейцарии
Вот такую гигантскую конструкцию собрали палеонтологи из костей, которым уже 67 миллионов лет. Высота этого тираннозавра – почти четыре метра, длина – более одиннадцати с половиной. Вскоре скелет короля динозавров уйдёт с молотка. А пока его выставили на обозрение публики в Цюрихе.

У останков древнего ящера есть имя – Тринити. Так назвали скелет потому, что он сложен из костей трёх тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 годы в американских штатах Монтана и Вайоминг.

Всего в скелете чуть больше 290 оригинальных костей. Остальные искусственные – из гипса и эпоксидной смолы.

[Ганс-Якоб Сибер, палеонтолог]:
«На сбор скелета уходит от семи до десяти лет работы. Этот собирали более 10 тысяч часов. Так что можете представить объём работы. Причём нет никакой гарантии, что в итоге получится полноценный динозавр. Шансы на то, что не найдёшь костей, очень велики. Я знаю многих, кто с энтузиазмом начинал, а потом застревал на полпути и так и не закончил это дело».

Кости тираннозавра – крайне редкая находка. Пока на планете было найдено всего 32 скелета взрослых особей. В основном они хранятся в музеях.

Тринити станет третьим в мире и первым в Европе тираннозавром, проданным на аукционе. Торги пройдут в Цюрихе 18 апреля. За скелет рассчитывают выручить от пяти до девяти миллионов долларов США.

[Сирил Коллер, глава аукционного дома Koller]:
«Мы сравнили с ценами других динозавров и окаменелостей, учли тот факт, что скелет состоит из останков трёх особей, и не стали назначать слишком высокую цену».

Два других скелета тираннозавров были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31 миллион долларов в 1998 и 2020 годах соответственно.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...