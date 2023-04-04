В северной Индии расположен Центр спасения и содержания слонов. Зимы в этом районе бывают прохладными, поэтому волонтёры решили связать свитера для слонов.
На изготовление одного свитера для самых крупных сухопутных млекопитающих на планете уходит примерно месяц. Волонтёры хотят, чтобы вещи были не только тёплыми и удобными, но и красочными, и даже модными.
«Очень важно защитить наших слонов от холода во время экстремальной зимы. Они пережили жестокое обращение, они слабые и уязвимые, часто болеют пневмонией», – сообщил соучредитель центра Картик Сатьянараян. – От холода также обостряется артрит, от которого страдают спасённые животные».
Пока связали три свитера. Остальных слонов от холода спасают тёплые одеяла.
Зачем слонам свитера?
В северной Индии расположен Центр спасения и содержания слонов. Зимы в этом районе бывают прохладными, поэтому волонтёры решили связать свитера для слонов.