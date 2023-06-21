Шри-Ланка вернёт Таиланду подаренного слона, чтобы его вылечили

Национальный зоопарк Шри-Ланки готовит больного тайского слона к путешествию обратно в заповедник в Таиланде. Там ему..
Дата загрузки: 2023-06-21
30-летний слон Сак Сурин – один из трёх, подаренных правительством Таиланда Шри-Ланке в 2001 году. Его перевезли в буддийский храм на юге острова, где он участвовал в религиозных церемониях, несмотря на то, что хромал.
Правительство Шри-Ланки говорит, что не может выделить средства на лечение животного. В итоге, по запросу Таиланда, оно вернёт слона на родину.
[Мануша Перера, ветеринар]:
«Он прибыл сюда в уже не очень хорошем состоянии. С медицинской точки зрения он был недостаточно здоров. Но сейчас его состояние улучшилось».
Сак Сурина будут перевозить на самолёте. Для этого построили специальную клетку.
[Мануша Перера, ветеринар]:
«Слон достаточно здоров, чтобы путешествовать. Но мы должны учитывать болезнь его левой передней ноги. Транспортировка должна пройти как можно быстрее».
Путешествие слона запланировано на 2 июля.
Короткая ссылка на эту страницу: