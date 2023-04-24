Зачем мужчина сделал «колесницу» для собаки

Канадец Донни Марчук из Калгари обычно путешествовал с ретривером Салли. «Когда я выходил из дома, он всегда бежал за мной», – вспоминает Донни. Но собака постарела и не могла уже бегать, как раньше.



Донни стал оставлять 14-летнего питомца дома. Тот грустил без хозяина. Донни стал думать, как помочь четвероногому другу. Он нашёл старую трёхколёсную коляску и сделал из неё «колесницу». Теперь Салли путешествует с хозяином на коляске. Когда надо, Донни прикрепляет к повозке лыжи или снегоступы.



Владелец собаки рассказал, что любит наблюдать за реакцией людей, увидевших Салли в коляске. «Редко кто проходит мимо. Обычно люди останавливаются и улыбаются», – поделился Донни. – Это согревает наши сердца».



«Несколько лет назад я был бы категорически против того, чтобы возить пожилую собаку в коляске. Но сейчас хочу больше времени проводить с Салли», – поделился мужчина.

Донни рассказал, что собака была с ним рядом в трудные времена. Он будет продолжать путешествовать с ней до тех пор, пока позволяет здоровье Салли.