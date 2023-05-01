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Шествие слонов в золотых украшениях собирает десятки тысяч зрителей в Индии

Шествие слонов в золотых украшениях собирает десятки тысяч зрителей в Индии

Впечатляющее шествие богато украшенных слонов под бой барабанов и музыку. На юго-западе Индии проходит грандиозный праздник..

Дата загрузки: 2023-05-02

Шествие слонов в золотых украшениях собирает десятки тысяч зрителей в Индии

Впечатляющее шествие богато украшенных слонов под бой барабанов и музыку. На юго-западе Индии проходит грандиозный праздник «Триссур Пурам». На него съезжаются туристы со всей страны.

Слоны в Индии олицетворяют собой божество Ганешу. Его считают богом мудрости и благополучия.

[турист]:

«Это один из лучших фестивалей в мире, где можно увидеть всё: лучший фейерверк, лучших слонов, лучших барабанщиков, лучшую музыку и лучшую публику».

Праздник проходит рядом с храмом Вадакунатан. Он длится 36 часов подряд.

[турист]:

«Мы впервые на фестивале «Триссур Пурам», поэтому решили отпраздновать с размахом. Завтра утром посмотрим фейерверк и побываем на других мероприятиях, а потом поедем домой».

Считается, что своей массовостью праздник обязан Шактану Тампурану – махарадже княжества Кочин. В конце XVIII века он объединил десять храмов, расположенных вокруг Вадакунатана, чтобы они все вместе проводили масштабный фестиваль. Праздник отмечают в апреле-мае, в зависимости от даты, на которую он выпадет.
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