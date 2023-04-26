В Индии у белой тигрицы родились трое котят разного цвета

Трое тигрят родились в зоопарке в индийском городе Гвалиор. Маму зовут Мира. Это белая тигрица. Несмотря..
Дата загрузки: 2023-04-28
Трое тигрят родились в зоопарке в индийском городе Гвалиор. Маму зовут Мира. Это белая тигрица. Несмотря на такое обстоятельство, двое детёнышей родились без мутации. У них шерсть обычного цвета.
[Упендра Ядав, сотрудник зоопарка]:
«Мира родилась в этом зоопарке в 2013 году. Она уже третий раз приносит детёнышей. Сначала было трое, потом двое. Сейчас снова родились три котёнка».
Новое потомство Миры внесёт вклад в программу сохранения тигров. В прошлом веке в дикой природе Индии насчитывалось около 40 тысяч этих хищных кошек. Браконьерство и потеря среды обитания поставили их на грань вымирания.
Сейчас в десятках заповедников на территории страны обитает более 3000 тигров. Причём за последние четыре года популяция выросла на 200 особей.
Хищники с белой шерстью – это бенгальские тигры с врождённой мутацией. Из-за неё теряется оранжевый окрас, но полосы сохраняются. При этом у белых тигров глаза голубые.
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