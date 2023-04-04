Отечественные игровые консоли 80-х представили на выставке в Москве

Обратно в 80-е предлагают вернуться в музее «Яндекса» в Москве. Здесь проходит выставка отечественных игровых консолей...
Дата загрузки: 2023-04-04
Обратно в 80-е предлагают вернуться в музее «Яндекса» в Москве. Здесь проходит выставка отечественных игровых консолей. В основном это неофициальные клоны электронных игр японской компании Nintendo. Вот эта, например, называется «Микки Маус». Рядом консоль с оригинальной игрой.
[Татьяна Пальмова, организатор выставки «Электроника»]:
«У них сюжет полностью одинаковый. Это позволяет их сравнить. Но что интересно, вот эта консоль выглядит чуть скромнее, чем оригинальная японская».
В 84-м появилась игра «Ну, погоди!». Дети называли её «Волк и яйца».
[Татьяна Пальмова, организатор выставки «Электроника»]:
«Вот этот сюжет знают практически все, по крайней мере, про него слышали и про ту знаменитую легенду, что если вы наберёте 999 очков – кто-то говорил 1000, хотя тут тысячу нельзя набрать – покажут мультик, какую-то спецсерию, которой нигде не было и которую можно было увидеть только здесь».
Одна из жемчужин коллекции – игра «Забавная арифметика». Она полностью оригинальная и требует от игрока умения быстро считать. У Nintendo таких игр не было. Консоль делали даже на экспорт.
[Татьяна Пальмова, организатор выставки «Электроника»]:
«Здесь стоит другой процессорный блок. Она более сложная и из-за этого требует больше питания, то есть батарейки в ней садятся тоже быстрее. Здесь, в отличие от остальных, где два режима игры, их 12 плюс бонусная игра».
Всего здесь представлено 25 ретрогаджетов. Многие молодые гости выставки видят такие электронные игры впервые.
[гостья музея]:
«Я в детстве в такие не играла. Но мне нравится. Примитивностью, наверное, своей, простотой, но в то же время концентрацией внимания».
Интересно то, что в конце инструкции к электронным играм пользователю предлагали задавать вопросы, если что-то непонятно, писать пожелания, а также делиться новыми идеями. После чего был указан адрес для писем.
Выставка продлится до 9 апреля.
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