Призрачная орхидея впервые зацвела в Великобритании

После многих дней ожидания это уникальное растение наконец оказалось в Лондоне. Это редкая призрачная орхидея. Она..

После многих дней ожидания это уникальное растение наконец оказалось в Лондоне. Это редкая призрачная орхидея. Она прибыла из Флориды и теперь привлекает посетителей в Королевских ботанических садах Кью.

В Южной Флориде осталось всего около 1500 орхидей-призраков. На Кубе – 500.

Учёные говорят, что основной причиной их исчезновения стала вырубка леса Эверглейдс во Флориде. Также за редким ботаническим трофеем охотятся браконьеры.

[Майк Фэй, профессор ботаники]:

«Собирать эти растения в природе незаконно. Но несколько лет назад наши коллеги из Университета Флориды получили разрешение опылить два цветка и произвести несколько семян, которые они затем взяли и прорастили с помощью специальных методов».

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К 2014 году они получили несколько растений, которые в конечном итоге достигли стадии цветения и были переданы в дар Чикагскому университету.

Наконец, в этом году исследователи проконсультировались с Королевским ботаническим садом Чикаго и нашли растение, которое было в стадии, близком к цветению. После этого его доставили из Чикаго в Лондон.

До этого призрачная орхидея не хотела цвести. Однако попав в условия Оранжереи принцессы Уэльской, внезапно распустила цветок.

Орхидея-призрак обычно цветёт две недели. Но, учитывая разницу в окружающей среде, возможно, это, время сократится. В любом случае, ботаники уверены, что растение ещё раз откроет цветок в следующем году.

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