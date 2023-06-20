Гонки на катамаранах прошли в Бельгии

Крутить педали как можно быстрее – вот задача участников гонки на катамаранах в Брюсселе. Весёлое мероприятие..
Дата загрузки: 2023-06-20
Длина трассы – 420 метров. Участники должны были огибать препятствия в течение примерно четырёх часов. Задача непростая, но никто не жаловался.
[Катя эль-Яссини, участница]:
«Мне очень это нравится, потому что это весело и легко, а в душе я именно такая. Мы тут все дружим уже давно».
Организатор мероприятия говорит, что команды в основном были из Бельгии. Но также приехали участники из Испании, Франции и Англии.
[Жан-Кристоф Гис, организатор]:
«Некоторые скажут, что дело в таланте, но талант без работы никуда не приведёт. Нужно тренироваться… С условиями для этого вида развлечений нам повезло. Река открыта круглый год, и всё это время команды могут приезжать и тренироваться. Мы наблюдаем за этим и понимаем, каким будет качество гонок. В этом году мы не разочарованы».
В общей сложности в двухдневных гонках приняло участие более 20 команд. Победа досталась группе под названием «Кефир», состоящей из восьми мужчин. Их рекордное время – один круг за 5 минут и 21 секунду. В целом за время заплывов они накрутили 54 круга.
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