Первоапрельская шутка: французский художник сделал двойника Эйфелевой башни

Когда в парижском парке Марсово поле 1 апреля появилась вторая Эйфелева башня и фото попали в..

Когда в парижском парке Марсово поле 1 апреля появилась вторая Эйфелева башня и фото попали в социальные сети, многие подумали, что это розыгрыш.

Но Эйфела, как окрестили копию, так же реальна, как и оригинал.

Идея пришла в голову художнику Филиппу Мендрону. Говорит, на реализацию проекта ушёл год.

[Филипп Мендрон, художник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На вывеске башни-малютки написано: «Объявление о рождении. Меня зовут Эйфела. Я родилась 1 апреля 2023 года в 5:25 утра в Париже. Мой рост – 32 метра, а вес – 23 тонны. Моя мама очень счастлива».

К слову, высота самой Эйфелевой башни – 330 метров. На создание её маленькой копии ушло 3900 больших железных конструкций и 9000 поменьше.

[Филипп Мендрон, художник]:

«Задача была в том, чтобы тщательно соблюсти все параметры для произведения искусства. Металлический материал, пропорции – всё должно было соответствовать оригиналу. Также было важно собрать это прекрасное творение в ночное время, чтобы утром все поразились».

Если смотреть на башни под определённым углом, то кажется, что они одинаковой высоты.

[Трейси и Иэн, туристы из Англии]:

«Она очень красивая. Да, и мне нравится, что они находятся друг напротив друга. Получаются отличные фотографии. И при этом это знаковая часть города». [Рафаэль Шмидт, турист из Страсбурга]:

«Смешно видеть копию: сначала маленькую, а за ней – большую. Это интересно».

Эйфела простоит в Париже две недели. После этого она начнёт турне по другим странам и даже пересечёт Атлантику.

В целом в мире существует более 50 копий или вариаций Эйфелевой башни. Они установлены в самых разных городах: от Лас-Вегаса до Шэньчжэня.

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