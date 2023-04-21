Двух редких белых тигрят впервые показали публике в зоопарке в Нью-Дели

Два редких белых тигрёнка впервые предстали перед публикой в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели. По этому..
Дата загрузки: 2023-04-21
Тигрята родились полгода назад, но их долго не выпускали в открытый вольер. Вместе с мамой-тигрицей они были в карантинном помещении. Теперь малыши знакомятся с новым для них миром.
[Чандра Пракаш Гоял, директор зоопарка]:
«После выполнения всех формальностей их выпустили. Им также дали клички. Маленького тигра зовут Виом, а тигрицу – Авани».
Белый тигр не считается подвидом. Это обычный бенгальский тигр с врождённой мутацией, что не надо путать с альбинизмом. Глаза у них голубые, и есть полосы.
В дикой природе белых тигров нет. В зоопарках мира содержатся примерно 130 таких хищных кошек, сто из них живут в Индии.
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