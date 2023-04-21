Два редких белых тигрёнка впервые предстали перед публикой в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели. По этому..

Двух редких белых тигрят впервые показали публике в зоопарке в Нью-Дели

Два редких белых тигрёнка впервые предстали перед публикой в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели. По этому случаю здесь даже утроили торжественную церемонию. Ею руководит министр окружающей среды Индии.

Тигрята родились полгода назад, но их долго не выпускали в открытый вольер. Вместе с мамой-тигрицей они были в карантинном помещении. Теперь малыши знакомятся с новым для них миром.

[Чандра Пракаш Гоял, директор зоопарка]:

«После выполнения всех формальностей их выпустили. Им также дали клички. Маленького тигра зовут Виом, а тигрицу – Авани».

Белый тигр не считается подвидом. Это обычный бенгальский тигр с врождённой мутацией, что не надо путать с альбинизмом. Глаза у них голубые, и есть полосы.

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В дикой природе белых тигров нет. В зоопарках мира содержатся примерно 130 таких хищных кошек, сто из них живут в Индии.

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