Миллионы американцев продолжают страдать от волны тепла

Десятки миллионов американцев снова оказались во власти экстремальных летних температур несколько дней подряд. Волна жары и..

Десятки миллионов американцев снова оказались во власти экстремальных летних температур несколько дней подряд. Волна жары и высокой влажности продолжает терзать Средний Запад и Восточное побережье.

Во многих регионах температура воздуха поднимается выше плюс 38. В целом Национальная метеорологическая служба издала предупреждение об опасности более чем для 175 миллионов человек.

Некоторые крупнейшие города страны, в том числе Чикаго, Нью-Йорк и Филадельфия, открыли центры охлаждения в публичных библиотеках и общественных центрах. Людей призывают по возможности оставаться дома, особенно пожилых и детей, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

В Нью-Йорке для охлаждения используют пожарные гидранты, устраивая стихийные фонтаны. Также много посетителей купается в открытых бассейнах.

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В Центральном парке бассейны устраивают и для собак. Гуляющие жалуются, что спасения нет даже в тени деревьев.

[Джоди Коллинс, жительница Нью-Йорка]:

«Я вышла на улицу и надеялась, что будет суше, чем вчера, поскольку вчера было слишком влажно. Было немного суше. Но потом прошлась и поняла – ужасно жарко».

На этой неделе операторы электросетей по всей стране объявили предупреждения о жаркой погоде и попросили энергетические компании отложить ненужное техническое обслуживание.

[Кристал Руис, жительница Нью-Йорка]:

«Это нереально. Я не могу в это поверить. Слишком жарко. Просто слишком жарко». [Хейли Мунгиа, жительница Нью-Йорка]:

«Я чувствую, что не могу никуда ходить, не вспотев. Именно так. В метро – просто сауна, конечно, почти бесплатная. Но там чувствуешь себя плохо, очень плохо». [Сумит Шарма, житель Нью-Йорка]:

«Здесь довольно жарко. Но думаю, что было бы хуже, если бы уровень влажности был выше».

При этом некоторым такая погода нравится.

[Алекс Вайсбайн, житель Нью-Йорка]:

«Сейчас чудесная погода. В прошлом то шёл дождь, то было солнечно, то дождливо, то жарко. А сейчас погода прекрасная. Не могу жаловаться». [Алек Каминер, житель Нью-Йорка]:

«Когда я иду на работу, то время от времени становится слишком жарко. Но когда ты здесь, радуешься и расслабляешься, то действительно приятно».

Прошлый июнь был самым жарким за всю историю наблюдений в США, которая ведётся с 1850 года. Это также был 47-й июнь подряд и 532-й месяц подряд с температурой выше среднего показателя в XX веке.

Ожидается, что волны тепла в большей части мира сохранятся и в августе.

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