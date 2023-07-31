Миллионы американцев продолжают страдать от волны тепла

Десятки миллионов американцев снова оказались во власти экстремальных летних температур несколько дней подряд. Волна жары и..
Дата загрузки: 2023-07-31
Во многих регионах температура воздуха поднимается выше плюс 38. В целом Национальная метеорологическая служба издала предупреждение об опасности более чем для 175 миллионов человек.
Некоторые крупнейшие города страны, в том числе Чикаго, Нью-Йорк и Филадельфия, открыли центры охлаждения в публичных библиотеках и общественных центрах. Людей призывают по возможности оставаться дома, особенно пожилых и детей, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
В Нью-Йорке для охлаждения используют пожарные гидранты, устраивая стихийные фонтаны. Также много посетителей купается в открытых бассейнах.
В Центральном парке бассейны устраивают и для собак. Гуляющие жалуются, что спасения нет даже в тени деревьев.
[Джоди Коллинс, жительница Нью-Йорка]:
«Я вышла на улицу и надеялась, что будет суше, чем вчера, поскольку вчера было слишком влажно. Было немного суше. Но потом прошлась и поняла – ужасно жарко».
На этой неделе операторы электросетей по всей стране объявили предупреждения о жаркой погоде и попросили энергетические компании отложить ненужное техническое обслуживание.
[Кристал Руис, жительница Нью-Йорка]:
«Это нереально. Я не могу в это поверить. Слишком жарко. Просто слишком жарко».
[Хейли Мунгиа, жительница Нью-Йорка]:
«Я чувствую, что не могу никуда ходить, не вспотев. Именно так. В метро – просто сауна, конечно, почти бесплатная. Но там чувствуешь себя плохо, очень плохо».
[Сумит Шарма, житель Нью-Йорка]:
«Здесь довольно жарко. Но думаю, что было бы хуже, если бы уровень влажности был выше».
При этом некоторым такая погода нравится.
[Алекс Вайсбайн, житель Нью-Йорка]:
«Сейчас чудесная погода. В прошлом то шёл дождь, то было солнечно, то дождливо, то жарко. А сейчас погода прекрасная. Не могу жаловаться».
[Алек Каминер, житель Нью-Йорка]:
«Когда я иду на работу, то время от времени становится слишком жарко. Но когда ты здесь, радуешься и расслабляешься, то действительно приятно».
Прошлый июнь был самым жарким за всю историю наблюдений в США, которая ведётся с 1850 года. Это также был 47-й июнь подряд и 532-й месяц подряд с температурой выше среднего показателя в XX веке.
Ожидается, что волны тепла в большей части мира сохранятся и в августе.
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