Перуанские учёные решили взять под непосредственное наблюдение вулкан Убинас. За последнюю неделю он трижды выбрасывал огромные..

Перуанские учёные пришли к вулкану Убинас и наблюдают за извержением

Перуанские учёные решили взять под непосредственное наблюдение вулкан Убинас. За последнюю неделю он трижды выбрасывал огромные столбы пепла и газа. Их высота достигала пяти с половиной километров.

Находится вблизи от жерла небезопасно, но члены экспедиции учитывают поведение Убинаса и направление ветра.

[Хоэль Кикана, проводник]:

«Пепел перемещается на юг или юго-запад. Поэтому, чтобы не дышать пеплом, мы перешли на противоположную сторону».

Убинас – самый активный вулкан в Перу. Месяц назад он начал извергаться. Сначала столбы пепла и газа поднимались на высоту до двух с половиной километров. Теперь Убинас стал агрессивнее.

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У подножия вулкана много деревень. В них живёт примерно 2000 человек. В этом районе объявили оранжевый уровень опасности, а также на два месяца ввели режим ЧС. Людей пока не эвакуируют. Всё зависит от дальнейшего поведения Убинаса.

[Рохер Мачака, сейсмолог]:

«(Мы) отслеживаем масштаб выброшенного вулканом пепла, а не измеряем область его рассеивания. Он попадает в атмосферу и рассеивается не сразу, а постепенно. Но крупные частицы падают рядом с вулканом».

Учёные считают, что в результате последних трёх выбросов пепел рассеялся на расстояние не менее десяти километров от вулкана.

Сейчас власти готовят временное убежище в Сирауайе. В случае опасности на помощь людям придут военные. Они уже прибыли к Убинасу.

На юге Перу находится больше десятка действующих вулканов. Андская страна входит в так называемое тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, где извержения и землетрясения бывают довольно часто.

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