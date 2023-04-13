Миллион тюльпанов: ферма в Нью-Джерси в полном цвету

Яркими красками встречает гостей это тюльпановое поле в американском штате Нью-Джерси. Сезон цветения в самом разгаре...

Яркими красками встречает гостей это тюльпановое поле в американском штате Нью-Джерси. Сезон цветения в самом разгаре. Сюда приезжают погулять на свежем воздухе и, конечно же, собрать букет. Цветок стоит доллар.

На ферме высажен миллион тюльпанов 150 сортов. Поле занимает 60 гектаров. Здесь можно отдыхать целый день. Плата за вход – от 12 до 16 долларов.

Эта ферма появилась здесь в 2017 году. Землю купила семья выходцев из Голландии. Их предки начали выращивать тюльпаны сто лет назад. В 60-х годах прошлого века фермеры иммигрировали в Соединённые Штаты. Они основали оптовую компанию, которая поставляет тюльпаны в цветочные магазины по всему Восточному побережью.

В этом году сезон цветения начался 30 марта. Обычно он длится месяц, но в этот раз, возможно, закончится через три недели. Виной тому слишком тёплая для апреля погода.

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Считается, что изначально тюльпаны росли в горах на севере Ирана и на территориях горных систем Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10-15 миллионов лет цветы распространились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге. Примерно в XI веке тюльпаны стали культивировать.

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