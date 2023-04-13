Миллион тюльпанов: ферма в Нью-Джерси в полном цвету

Яркими красками встречает гостей это тюльпановое поле в американском штате Нью-Джерси. Сезон цветения в самом разгаре...
Дата загрузки: 2023-04-13
На ферме высажен миллион тюльпанов 150 сортов. Поле занимает 60 гектаров. Здесь можно отдыхать целый день. Плата за вход – от 12 до 16 долларов.
Эта ферма появилась здесь в 2017 году. Землю купила семья выходцев из Голландии. Их предки начали выращивать тюльпаны сто лет назад. В 60-х годах прошлого века фермеры иммигрировали в Соединённые Штаты. Они основали оптовую компанию, которая поставляет тюльпаны в цветочные магазины по всему Восточному побережью.
В этом году сезон цветения начался 30 марта. Обычно он длится месяц, но в этот раз, возможно, закончится через три недели. Виной тому слишком тёплая для апреля погода.
Считается, что изначально тюльпаны росли в горах на севере Ирана и на территориях горных систем Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10-15 миллионов лет цветы распространились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге. Примерно в XI веке тюльпаны стали культивировать.
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