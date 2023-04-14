Нью-Йорк нашёл ответственного за истребление крыс

В бесконечной войне Нью-Йорка с крысами появился новый командующий. Мэр Эрик Адамс объявил, что сотрудница отдела..

В бесконечной войне Нью-Йорка с крысами появился новый командующий.

Мэр Эрик Адамс объявил, что сотрудница отдела образования Кэтлин Корради была назначена первым в истории Нью-Йорка ответственным за истребление крыс.

Она будет отвечать за борьбу с растущей популяцией грызунов в самом густонаселённом городе округа.

[Кэтлин Корради, ответственная за истребление крыс]:

«Вы будете видеть меня чаще, а крыс – реже. Больше никаких грязных бордюров, неухоженных территорий или наглого рытья нор. В городе появился новый шериф. И с вашей помощью мы отправим крыс паковать чемоданы».

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Мэр Эрик Адамс сам часто проявляет свою крайнюю нелюбовь в крысам. В прошлом году он объявил о новой вакансии борца с грызунами с годовой зарплатой до 170 тысяч долларов.

Новая уполномоченная – бывший учитель. Но она не новичок в борьбе с крысами. Ранее она курировала истребление грызунов в государственных школах города.

Согласно городским данным, в последние годы количество крыс в Нью-Йорке резко возросло. Некоторые считают, что частично этому способствовали ограничения пандемии, из-за которых рестораны подавали еду на тротуары.

Размер популяции в городе точно неизвестен. Исследование 2014 года показало, что эта цифра составляет около двух миллионов, то есть по одной крысе на каждых четырёх жителей.

Адамс предпринял и другие меры по борьбе с грызунами.

Так, в последние месяцы его администрация ограничила количество часов, в течение которых мешки с мусором могут лежать на тротуарах в ожидании вывоза. Также она запустила программу компостирования на улицах, направленную на сокращение пищевых отходов.

Впрочем, крысы оказались хитрым противником. Они прячутся в городских лабиринтах тоннелей метро и переулков.

[Кэтлин Корради, ответственная за истребление крыс]:

«Крысы крепкие, но жители Нью-Йорка ещё крепче. Поэтому нужно объединиться, чтобы добиться успеха».

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