Скелет прототипа лох-несского чудовища выставят на аукцион в Нью-Йорке

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Из-за формы мы называем его Несси. Многие считают, что силуэт лох-несского чудовища повторяет формы этого динозавра. Конечно, они родом из одного региона, но озеро Лох-Несс образовалось намного позже, чем погибло это существо. Так что вероятность того, что плезиозавры жили в Лох-Нессе, равна нулю».

Это окаменелые останки существа, которое, возможно, стало причиной появления легенды о лох-несском чудовище. Скелет принадлежит криптоклиду – морской рептилии из отряда плезиозавров. В конце июля его выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке.

Кости криптоклида нашли в 1990 году в английском графстве Глостершир.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Это образец юрского периода, и он прекрасно сохранился. Хорошо сохранившиеся кости такого существа, такой полный скелет, находят не часто. Если присмотритесь повнимательнее, то увидите, что рёбра просто великолепны, бёдра, таз – всё выглядит фантастически».

Скелет криптоклида оценивают в 600-800 тысяч долларов.

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А вот ещё один редкий экземпляр – скелет птеранодона. Это одна из самых больших летающих рептилий. Размах крыльев у неё достигал семи метров. У этого конкретного экземпляра он был шесть метров.

Птеранодоны жили в позднемеловую эпоху. Они обитали в Северной Америке на территориях современных штатов Канзас, Алабама, Небраска, Вайоминг и Южная Дакота.

Этот скелет нашли в Канзасе. Он неполный. Однако его не стали дополнять искусственными костями, чтобы сохранить прозрачность сделки с будущим владельцем.

За останки летающего ящера рассчитывают выручить от четырёх до шести миллионов долларов.

[Кассандра Хаттон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Мы видим интерес к таким образцам как у организаций, так и у частных коллекционеров. Многие коллекционеры хотят дать в долг скелеты выставкам или пожертвовать их музеям. Так что вполне возможно, что в итоге птеранодон окажется в музейной коллекции».

Аукцион состоится в Нью-Йорке 26 июля.

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