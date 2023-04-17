Как дроны, имитирующие птиц, помогут авиапромышленности

Представьте, что вы видите птиц в небе, а одна из них робот. К такой цели движется..

Представьте, что вы видите птиц в небе, а одна из них робот. К такой цели движется американский исследователь Мостафа Хассаналиан из Университета Нью-Мексико. Он уже разрабатывал беспилотники с машущими крыльями. Но такие аппараты не могут внедриться в стаю птиц.

Учёный решил создать дрон, который не испугает пернатых. Для этого использует перья мёртвых птиц.

[Мостафа Хассаналиан, исследователь]:

«У (дронов) есть хвост, крылья, голова и тело. Мы занимаемся обратным проектированием: подсчитываем, сколько птица весила при жизни, какова была частота взмахов крыльями, под каким углом она делала взмахи. Потом создаём что-то, подобное этой птице».

Учёный и его помощники-инженеры планируют изучать, как птицы летают в стаях и каким образом их формируют, чтобы экономить силы во время полёта. При этом исследователи уделяют внимание и окрасу пернатых. Традиционно считается, что он помогает птицам маскироваться, а также привлекать самок. Но по мнению участников этого проетка, расцветка перьев также позволяет беречь энергию при полёте.

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[Бренден Херкенхофф, исследователь]:

«Мы провели эксперименты и выяснили, что определённые цвета самолётов могут изменить эффективность полёта. Думаю, это верно и для птиц».

Пока птица-дрон может летать не дольше 20 минут. Исследователи работают над увеличением времени полёта. Также им предстоит решить много других проблем.

[Мостафа Хассаналиан, исследователь]:

«Нам нужно понять, похоже ли это на птицу, как живые пернатые отреагируют на робота. Возможно, они примут его за настоящую птицу. Но если мы запустим робота-фазана или робота-голубя, то орлы могут принять их за добычу».

Исследование продлится ещё два года. Проект предназначен для того, чтобы помочь авиационной промышленности сделать полёты экономичнее.

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