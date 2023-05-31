В Австралии успешно спасают птиц подвида шлемоносные медососы

Эти редкие птицы – важные участники экосистемы австралийского штата Виктория. Они относятся к подвиду шлемоносные медососы...
Дата загрузки: 2023-05-31
[Дженнифер Грей, сотрудница зоопарка в штате Виктория]:
«Когда исчезает такой вид, как шлемоносный медосос, когда популяции грозит вымирание, это значит, что наши леса могут серьёзно пострадать».
Спасти птиц решили с помощью программы разведения в неволе. Она действует уже пять лет. Её проводят зоопарки в штате Виктория. Финансирует проект региональное правительство.
Сейчас шлемоносных медососов стало уже более 200. Только в этом году в дикую природу выпустили 30 птиц. Скоро выпустят ещё одну партию. Причём в ближайшие месяцы планируют расширить ареал обитания этих пернатых.
[Дженнифер Грей, сотрудница зоопарка в штате Виктория]:
«Это очень важно, поскольку в случае пожара или экстремальных погодных явлений у нас будет не одна популяция».
Если в штате будет несколько здоровых популяций шлемоносных медососов, то это даст больше шансов на то, что подвид сохранится в случае природных пожаров или других катаклизмов.
Сейчас шлемоносные медососы обитают в основном в заповеднике Йеллингбо. Они ведут оседлый образ жизни и группируются в колонии. Эти пернатые вместе защищают территорию и агрессивны к другим птицам.
[Дженнифер Грей, сотрудница зоопарка в штате Виктория]:
«Они быстрые, воинственные, общительные и очень харизматичные».
Семейство медососовых птиц относится к отряду воробьинообразных. Эти пернатые питаются нектаром, фруктами и насекомыми. Шлемоносный медосос – один из символов штата Виктория и обитает только там.
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