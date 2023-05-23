Смертоносный пожар в детском общежитии Гайаны: погибло 19 детей

Пожар в школьном общежитии в южноамериканской стране Гайане стал причиной гибели не менее 19 детей. Ещё..

[Равиндра Дуднах, медицинский работник]:

«Сейчас в больнице 17 пациентов. Одиннадцать в стабильном состоянии, пять – в критическом».

Пожар в школьном общежитии в южноамериканской стране Гайане стал причиной гибели не менее 19 детей. Ещё более 15 получили ожоги разной степени тяжести. Среди жертв в основном – девочки из общин коренных народов. Также погиб один маленький мальчик. Около 13 тел обгорело так сильно, что для их идентификации потребуется ДНК-экспертиза.

Пожар вспыхнул в 10:50 вечера в общежитии средней школы, где учились дети из аборигенных деревень. Она находится в приграничном шахтёрском городе Махдия, где добывают золото и алмазы.

Президент Гайаны провёл минуту молчания.

[Ирфаан Али, президент Гайаны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Причину пожара сейчас выясняют. Власти хотят удостовериться, что это не было поджогом. В общежитии было пять дверей. Однако они были заперты, а на окнах были решётки.

Обычно там проживало около 60 девочек от 12 до 18 лет. Однако на момент пожара их было меньше, поскольку некоторые уехали на выходные домой.

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