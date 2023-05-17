В Чили козы-спасатели защищают лес от пожаров

Целая рота коз высаживается в лесопарке рядом с чилийском городом Санта-Хуана. У этих жвачных важная миссия..

Целая рота коз высаживается в лесопарке рядом с чилийском городом Санта-Хуана. У этих жвачных важная миссия – зачистить от сухой растительности всю территорию.

[Виктор Фаундес, совладелец лесопарка «Боскес-де-Чакай»]:

«Козы, главным образом, поедают ежевику и другие кустарники. А это сокращает количество сухой растительности, которая легко загорится в случае пожара».

Козы уже спасли лесопарк в феврале этого года, когда в Чили начались природные пожары. Их спровоцировали жара и длительная засуха. Стихийное бедствие унесло десятки жизней. 440 тысяч гектаров земли были выжжены огнём. Но лес «Боскес-де-Чакай» выстоял.

[Росио Крусес, совладелица лесопарка «Боскес-де-Чакай»]:

«3 февраля этого года вспыхнули пожары, и для нашей стратегии началась проверка. Пострадало всего 10% нашего парка площадью 16 гектаров».

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Проект «Хорошая коза» стартовал в 2017 году, когда этой местности угрожали лесные пожары.

[Росио Крусес, совладелица лесопарка «Боскес-де-Чакай»]:

«Мы стали искать подходящий метод, который гармонировал бы с окружающей средой. И мы его нашли. Это прекрасная альтернатива гербицидам, обрезке и палу травы».

Первый взвод жвачных спасателей состоял из 16 коз. Сейчас их уже 150. Авторы проекта надеются, что их примеру последуют и в других лесопарках и заповедниках.

Такой метод защиты лесов от пожаров используют в Испании и Португалии. Поедая сухую траву и кустарники, козы также облегчают доступ к деревьям. Если даже они загорятся, их будет легче спасти. Кроме того, козий навоз удобряет почву и останавливает её эрозию.

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