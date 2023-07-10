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Робот с искусственным интеллектом будет помогать больным и пожилым людям

Робот с искусственным интеллектом будет помогать больным и пожилым людям

Роботов с искусственным интеллектом представили в рамках саммита Международного союза электросвязи в Женеве. Разработчики рассказали о..

Дата загрузки: 2023-07-11

Робот с искусственным интеллектом будет помогать больным и пожилым людям

Роботов с искусственным интеллектом представили в рамках саммита Международного союза электросвязи в Женеве. Разработчики рассказали о своих творениях и дали журналистам возможность с ними пообщаться.

Этот андроид по имени Надин сделан по образу Надии Тальман. Она специалист по компьютерной графике и робототехнике и участвовала в создании этой человекоподобной машины.

Предназначение Надин – помогать в уходе за больными и пожилыми людьми. Андроид рассказал, что три года назад работал в доме престарелых в Сингапуре. Там он развлекал людей пением и играл с ними в лото.

Разработчики считают, что роботы с искусственным интеллектом эффективны. Они способны выполнять свои задачи круглосуточно. Это поможет восполнить нехватку рабочей силы. Во многих странах, особенно после пандемии, стало недостаточно медсестёр и сиделок.

На саммите также представили андроида-медсестру и роботов, имитирующих собак.
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