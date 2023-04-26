Джо Байден пойдёт на следующие выборы, но его возраст вызывает вопросы

Президент США Джо Байден уже готовится к политической борьбе за переизбрание. 80-летний лидер объявил, что будет..

[Уильям Ховел, политолог]:

«На момент его возможного переизбрания ему будет 82 года. И если он прослужит второй срок полностью, то ему будет ближе к 90, а не к 80-ти. Это вызывает много опасений, оправданных опасений, на мой взгляд, о его способности выполнять все обязанности в администрации, опасений по поводу его здоровья и возможности завершить второй срок».

Президент США Джо Байден уже готовится к политической борьбе за переизбрание. 80-летний лидер объявил, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года. Впрочем у многих, даже его однопартийцев-демократов, вопросы вызывает его возраст.

Байден давно известен своими оплошностями во время публичных выступлений. Но в последнее время внимание переключилось на его неуверенную походку, речевые запинки и привычку отклоняться от сценария во время живых выступлений.

Многие оппоненты говорят, что он слишком стар для этой работы.

[Стивен Остад, исследователь процессов старения]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Перед выборами 2020 года Байден провёл большую часть своей кампании из подвала своего дома в штате Делавэр. Он избегал скопления людей, чтобы снизить риск заражения вирусом.

[Лори Кокс Хан, политолог]:

«Он не вёл предвыборную кампанию, как это сделал бы обычный кандидат. И поэтому сейчас, в 80 лет, думаю, возраст станет важным фактором того, сможет ли он поспевать за темпами, которых избиратели ждут от кандидатов».

От республиканцев главным кандидатом в преддверии выборов остаётся Дональд Трамп. Он моложе. Сейчас ему 76.

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