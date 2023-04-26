Древнюю мумию с частично сохранившимися кожей и волосами нашли в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу. Предварительно,..

Мумию подростка возрастом более 1000 лет нашли в Перу

Древнюю мумию с частично сохранившимися кожей и волосами нашли в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу. Предварительно, её возраст оценивают в 1100 или 1200 лет.

По мнению археологов, мумия принадлежит подростку. Возможно, он жил в эпоху Лимской культуры или во времена цивилизации Ичма, которая предшествовала культуре инков.

[Йомира Уаман, археолог]:

«В Кахамаркилье были развиты разные виды ремёсел, поскольку на местную культуру повлияли как побережье, так и высокогорье. Изучив керамику, мы определили, что Кахамаркилья в основном была занята прибрежными жителями – представителями поздней культуры Лима. На них также сильно повлияла культура Ичма».

Останки подростка нашли примерно в 200 метрах от места, где обнаружили первую мумию Кахамаркильи. При этом погребальная камера оказалась не совсем обычной – рядом с мумией подростка лежали керамические сосуды.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Йомира Уаман, археолог]:

«Изначально гробницу не использовали по прямому назначению. Это было что-то вроде склада, где хранили разные предметы».

Археологи продолжают находить древние останки на территории комплекса. Так, в январе обнаружили мумии восьми детей и 12 взрослых. Всех этих людей умертвили во время жертвоприношения.

В период расцвета Лимской цивилизации Кахамаркилья была важным торговым и культурным центром. Здесь стояли храмы, были проложены широкие улицы и построены зернохранилища.

Кахамаркилья находится в 25 километрах от Лимы. Комплекс занимает 167 гектаров. Это один из крупнейших археологических памятников в стране.

Короткая ссылка на эту страницу: