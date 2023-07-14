Спустя 12 лет войны гуманитарные потребности сирийцев достигли пика

Несма Дахер пережила годы войны в пригороде Дамаска, который находился на переднем крае затяжного сирийского конфликта...

[Насма Дахер, жительница Сирии]:

«Со дня смерти их отца жизнь всё тяжелее. У меня очень тяжёлая жизнь».

Несма Дахер пережила годы войны в пригороде Дамаска, который находился на переднем крае затяжного сирийского конфликта. Но после того как обстрелы в районе прекратились, её жизнь не стала лучше. Наоборот. Вдова говорит, что иногда может покормить своих четверых детей только раз в день.

Семья Несмы выживает за счёт денежной поддержки от международных организаций, которая равна примерно семи долларам в месяц.

И в подобной ситуации после 12 лет вооружённого конфликта оказались миллионы сирийцев.

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За последние годы линии фронта почти не сдвинулись с места. При этом гуманитарные потребности людей достигли пика.

По данным ООН, по всей стране в помощи нуждается более 15 миллионов человек. Это рекордное число.

Тем временем арабские страны снова приняли Сирию в Лигу арабских государств.

Впрочем, пока нет никаких признаков арабских инвестиций, которые, как надеялись сирийцы, могли бы оживить экономику. Власти винят западные санкции.

[Мадиан Диаб, глава Инвестиционного управления Сирии]:

«Многие иностранные и арабские компании посещали Инвестиционное управление Сирии. Но препятствием и главным страхом были санкции».

Санкции США могут заморозить активы любого, кто имеет дело с Сирией, независимо от национальности. Вашингтон заявляет, что стремится оказать давление на Дамаск для достижения политического решения конфликта.

Между тем, экономисты называют другие причины упадка. Это коррупция, инфляция и нехватка рабочей силы.

Но у простых сирийских семей есть более насущные проблемы. Они просто задаются вопросом, где достать очередную порцию еды.

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