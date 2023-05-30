Испанию ждут досрочные выборы в конце июля

Жители Мадрида неоднозначно отреагировали на досрочные выборы, о которых в понедельник объявил премьер-министр Испании Педро Санчес...

[жительница Мадрида]:

«У него не было другого выхода. Думаю, что это провал левых. Они не сплочены, и в этом проблема». [житель Мадрида]:

«Думаю, это немного поспешно, но вряд ли плохо, поскольку он потерял доверие людей. Нам нужен результат. И надеюсь, он будет другим».

Жители Мадрида неоднозначно отреагировали на досрочные выборы, о которых в понедельник объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Они намечены на 23 июля. Такое решение премьер принял после того, как его коалиционное правительство понесло большие потери на региональных выборах.

Санчес неоднократно заявлял, что проработает до конца своего срока, и что выборы состоятся в декабре. Тогда же завершится и председательство Испании в Европейском союзе. Начнётся оно 1 июля.

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[житель Мадрида]:

«Странно, учитывая, что (Испания) будет председательствовать в Европейском союзе во втором семестре. Страна, занимающая председательствующий пост, должна иметь стабильное правительство».

В воскресенье Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса и её крайне левый союзник Podemos потеряли свои позиции в регионах. Одновременно лучший результат, чем ожидалось, показали консервативная Народная партия и крайне правая Vox.

Это говорит о том, что правый блок может сместить Санчеса и его партию и на национальном парламентском уровне.

Стоит отметить, что для испанского правительства крайне необычно объявлять досрочное голосование после плохих результатов на региональных выборах. Эксперты считают, что в итоге положение левых в стране может стать ещё хуже.

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