Испанию ждут досрочные выборы в конце июля

Жители Мадрида неоднозначно отреагировали на досрочные выборы, о которых в понедельник объявил премьер-министр Испании Педро Санчес...
Дата загрузки: 2023-05-31
[жительница Мадрида]:
«У него не было другого выхода. Думаю, что это провал левых. Они не сплочены, и в этом проблема».
[житель Мадрида]:
«Думаю, это немного поспешно, но вряд ли плохо, поскольку он потерял доверие людей. Нам нужен результат. И надеюсь, он будет другим».
Санчес неоднократно заявлял, что проработает до конца своего срока, и что выборы состоятся в декабре. Тогда же завершится и председательство Испании в Европейском союзе. Начнётся оно 1 июля.
[житель Мадрида]:
«Странно, учитывая, что (Испания) будет председательствовать в Европейском союзе во втором семестре. Страна, занимающая председательствующий пост, должна иметь стабильное правительство».
В воскресенье Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса и её крайне левый союзник Podemos потеряли свои позиции в регионах. Одновременно лучший результат, чем ожидалось, показали консервативная Народная партия и крайне правая Vox.
Это говорит о том, что правый блок может сместить Санчеса и его партию и на национальном парламентском уровне.
Стоит отметить, что для испанского правительства крайне необычно объявлять досрочное голосование после плохих результатов на региональных выборах. Эксперты считают, что в итоге положение левых в стране может стать ещё хуже.
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