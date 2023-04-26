Накануне Дня независимости Израиля снова прошли масштабные протесты

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива накануне Дня независимости страны. Но вместо того чтобы праздновать,..

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива накануне Дня независимости страны. Но вместо того чтобы праздновать, они снова протестуют против судебной реформы.

Израиль отмечает 75 лет своей независимости в неспокойной обстановке. Противостояние из-за правительственного законопроекта привело к социальному расколу – одному из самых глубоких со дня основания страны в 1948 году.

[протестующий]:

«Возможно, это последний День независимости, каким мы его знаем. В следующем году всё может полностью измениться. Может быть, появятся другие правила или ограничения».

Сотни тысяч израильтян выходят с протестами с начала года, когда правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху предложило реформировать судебную систему. Критики законопроекта говорят, что он может подорвать демократические устои страны.

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[протестующая]:

«Прежде всего, я борюсь за ту часть демократии, которая у нас здесь действует и которая по-прежнему очень важна».

Между тем правительство и сторонники реформы заявляют, что изменения необходимы, чтобы обуздать чрезмерно либеральный Верховный суд, который агрессивно вмешивается в работу парламента и исполнительной власти.

По словам премьер-министра, в стране возникло антидемократическое положение дел, поскольку невыборная коллегия судей может ограничивать действия парламента, избранного народом. Новый закон должен восстановить баланс между ветвями власти.

В конце марта премьер на месяц приостановил процесс, связанный с судебной реформой, чтобы достичь компромисса с её противниками. Однако люди продолжают протестовать и требуют полностью отменить законопроект. В Тель-Авиве планируют провести очередную демонстрацию 29 апреля. Это будет 17 протестная суббота с начала года.

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