Нетаньяху решил отказаться от ключевой части судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от одного из самых важных пунктов судебной реформы – права парламента отменять решения Верховного суда. Об этом премьер заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я изменил кое-что из того, что было в первоначальном предложении. Речь идёт о праве Кнессета отменять решения Верховного суда простым большинством голосов. Я отбросил этот пункт».

В то же время правительство Нетаньяху продолжит добиваться изменений в порядке отбора судей.

Заявление премьера раскритиковал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он обвинил Нетаньяху в уступке протестующим, сказав, что это «победа насилия и поражение для Израиля».

В то же время оппозиция всё равно выступает против реформы и обещает продолжить протесты. Они раздирают страну с начала января, когда правительство Нетаньяху представило законопроект в парламенте.

Задача судебной реформы – восстановить баланс между ветвями власти. Израильские правые политики уже давно отмечают, что Верховный суд наделён слишком большими полномочиями и агрессивно вмешивается в работу парламента. По их мнению, Кнессет, как орган, избранный народом, должен иметь большее влияние, чем невыборная коллегия судей.

В марте из-за масштабных протестов премьер-министр приостановил работу над судебной реформой. Он хотел прийти к компромиссу с оппозицией. Однако в итоге её представители отказались от переговоров. В конце июня парламент вернулся к работе над законопроектом.