Сенат США проголосовал за повышение потолка госдолга

Верхняя палата американского Конгресса утвердила законопроект об увеличении потолка государственного долга. Это означает, что первого в..

Верхняя палата американского Конгресса утвердила законопроект об увеличении потолка государственного долга. Это означает, что первого в истории США дефолта, который могли объявить уже 5 июня, не произойдёт.

«За» проголосовало 63 сенатора. 36 – «против». Днём ранее законопроект также поддержала Палата представителей, где большинство у республиканцев. Это стало возможным благодаря тому, что спикер Палаты Кевин Маккарти заключил соглашение с Джо Байденом, которое позволит сократить дефицит бюджета США на полтора триллиона долларов в ближайшие 10 лет.

Дефолт был бы беспрецедентным явлением. Если бы Министерство финансов США объявило о нехватке денег для выполнения своих обязательств перед инвесторами, это могло бы вызвать кризис не только в американской, но и мировой экономике.

Законопроект предусматривает приостановку лимита долга до 1 января 2025 года, который сегодня составляет 31 триллион 400 миллиардов долларов. По окончании этого срока лимит включится на том уровне, на котором в то время будет находиться долг страны.

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Госдолг США – это задолженность федерального правительства перед его кредиторами. Историческую отметку в 31 триллион долларов он превысил в октябре 2022 года.

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