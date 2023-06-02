Сенат США проголосовал за повышение потолка госдолга

Верхняя палата американского Конгресса утвердила законопроект об увеличении потолка государственного долга. Это означает, что первого в..
Дата загрузки: 2023-06-02
«За» проголосовало 63 сенатора. 36 – «против». Днём ранее законопроект также поддержала Палата представителей, где большинство у республиканцев. Это стало возможным благодаря тому, что спикер Палаты Кевин Маккарти заключил соглашение с Джо Байденом, которое позволит сократить дефицит бюджета США на полтора триллиона долларов в ближайшие 10 лет.
Дефолт был бы беспрецедентным явлением. Если бы Министерство финансов США объявило о нехватке денег для выполнения своих обязательств перед инвесторами, это могло бы вызвать кризис не только в американской, но и мировой экономике.
Законопроект предусматривает приостановку лимита долга до 1 января 2025 года, который сегодня составляет 31 триллион 400 миллиардов долларов. По окончании этого срока лимит включится на том уровне, на котором в то время будет находиться долг страны.
Госдолг США – это задолженность федерального правительства перед его кредиторами. Историческую отметку в 31 триллион долларов он превысил в октябре 2022 года.
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