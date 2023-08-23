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Стройки Country Garden в Китае: рабочие без зарплаты и застывшие краны

Стройки Country Garden в Китае: рабочие без зарплаты и застывшие краны

В недостроенном жилом комплексе Country Garden на окраине северо-китайского мегаполиса Тяньцзинь работы почти встали. По пустому..

Дата загрузки: 2023-08-23

Стройки Country Garden в Китае: рабочие без зарплаты и застывшие краны
В недостроенном жилом комплексе Country Garden на окраине северо-китайского мегаполиса Тяньцзинь работы почти встали. По пустому участку ходят только несколько рабочих.

Застройщик – крупнейший в Китае по объёму продаж в этом году – обещал покупателям роскошную жизнь в менее крупных и богатых городах, чем Пекин и Шанхай. Теперь же он погряз в долгах, что может сказаться на всей экономике КНР.

По некоторым оценкам, Country Garden предстоит построить около миллиона домов. Компания публично не признаёт, что где-то строительство остановлено.

На двух стройках, на которые приехали иностранные журналисты, работы частично или полностью прекратили. Рабочие жалуются на месяцы без зарплаты.

[рабочий]:
«Они не платили нам с китайского Нового года (в январе)».

[рабочий]:
«Мы очень переживаем. Мы приехали в мае. Пока нам выделили только деньги на проживание – 623 доллара на человека. Мы не получили ни копейки других выплат».

На меньшем участке в шести километрах оттуда видны неподвижные краны и недостроенные жилые комплексы.

Двое оставшихся рабочих говорят, что строительство остановилось на два месяца, и что с конца января никому не платили зарплату.

После карантина экономика Китая начала замедляться. Продажи жилья в так называемых городах третьего и четвёртого уровня резко упали вместе со стоимостью самой недвижимости.

[Гао Фэй, консультант по инвестициям]:
«Мы видели, что многие покупатели жилья страдают от отсутствия доходов, а это, в свою очередь, влияет на их выбор при покупке недвижимости и на то, что они могут себе позволить».

Продажи Country Garden в 2020 году превысили 78 миллиардов долларов США. Но в 2022 году они упали до 49 миллиардов. В марте этого года компания сообщила, что будет вынуждена сократить своё присутствие в небольших городах.
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