Миссионерские церкви Нью-Мексико восстанавливают по кирпичику

Эти глиняные церкви начали строить в крошечных горных поселениях американского штата Нью-Мексико ещё 400 лет назад...

Эти глиняные церкви начали строить в крошечных горных поселениях американского штата Нью-Мексико ещё 400 лет назад. Их создателями были миссионеры.

Церкви находились за тысячи километров от больших городов. А это значит, что сельские жители сами выбирали церковных смотрителей. А те в свою очередь создавали в часовнях замысловатые алтари из местного дерева, покрытые сосновой смолой.

Сегодня эти уникальные глинобитные церкви приходят в запустение. Из городков наблюдается отток населения. А значит, становится меньше прихожан. Традиции угасают.

Но всё же есть те, кто пытается сохранить эти уникальные исторические строения. В основном это потомки тех самых церковных смотрителей.

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[Джек Бэрроу, реставратор]:

«Итак, мы находимся в процессе реконструкции здания, которое было построено в 1780 году. Оно возвращается к жизни. Мы готовимся к завтрашнему дню, когда добровольцы будут делать саманные кирпичи».

Небольшие гранты предоставляет католический фонд. Благодаря им создали несколько организаций, помогающих в восстановлении.

[Джек Бэрроу, реставратор]:

«Вся эта земля – оттуда. Там всё рухнуло. Мы вынесли весь грунт сюда, включая старые саманы. Собираемся воссоздать её, собрать обратно».

Эта церковь скоро снова вернётся к работе. А пока же её восстанавливают, используя древние методы.

[Лео Пол Пачеко, смотритель церкви]:

«Мы используем землю отсюда, просто смешиваем всё необходимое. В значительной степени это был метод проб и ошибок».

На севере штата Нью-Мексико остаётся около 500 миссионерских католических церквей. И чтобы их спасти, потребуется немного больше, чем просто вера.

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