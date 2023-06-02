Старинную монастырскую аптеку воссоздали в Музее Ватикана
Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в Музее Ватикана. На полках стоят сосуды из..
Дата загрузки: 2023-06-02
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Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в Музее Ватикана. На полках стоят сосуды из..
Дата загрузки: 2023-06-02
Короткая ссылка на эту страницу:
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Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в Музее Ватикана. На полках стоят сосуды из итальянской майолики. Им уже по 400 лет. Их делали специально для аптек. Называются альбарелло.
Аптекарскую лавку содержали монахини из римского монастыря Санта-Чечилия-ин-Трастевере. В сосудах сохранились травы и мази.
Аптека была основана примерно в начале XVII века. В то время монастырю принадлежали рыбные пруды и зерновые мельницы на Тибре, печи для обжига керамики, сады и пахотные земли. Монахини делали лекарства из растений и других разных ингредиентов. Лавка обслуживала 60 монахинь, а также около 200 мирян, которые работали при монастыре.
Позже монахини переехали, и аптека закрылась. Вся мебель, сосуды, лекарства, а также инструменты для их приготовления остались в прежнем помещении. В 1936 году всё передали Ватиканской апостольской библиотеке, а в 1999-м – Музею Ватикана. Благодаря этому уникальная коллекция сохранилась в целости.
В музее также открылся «Зал керамики». Здесь впервые полностью представлена коллекция средневековых и современных керамических изделий, принадлежащих Ватикану.
В экспозицию также входят предметы, найденные при раскопках на площади Святого Петра. Кроме того, здесь представлены фрагменты пола из Лоджий Рафаэля.