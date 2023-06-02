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Старинную монастырскую аптеку воссоздали в Музее Ватикана

Старинную монастырскую аптеку воссоздали в Музее Ватикана

Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в Музее Ватикана. На полках стоят сосуды из..

Дата загрузки: 2023-06-02

Старинную монастырскую аптеку воссоздали в Музее Ватикана

Старинная монастырская аптека, застывшая во времени. Её воссоздали в Музее Ватикана. На полках стоят сосуды из итальянской майолики. Им уже по 400 лет. Их делали специально для аптек. Называются альбарелло.

Аптекарскую лавку содержали монахини из римского монастыря Санта-Чечилия-ин-Трастевере. В сосудах сохранились травы и мази.

[Лука Песанте, археолог]:
«Несомненно, набор аптекарских сосудов из майолики – один из самых интересных. Вы видите его у меня за спиной. Сосуды украшены росписью кобальтово-синего цвета. На лицевой стороне есть надписи с названиями лекарств».

Аптека была основана примерно в начале XVII века. В то время монастырю принадлежали рыбные пруды и зерновые мельницы на Тибре, печи для обжига керамики, сады и пахотные земли. Монахини делали лекарства из растений и других разных ингредиентов. Лавка обслуживала 60 монахинь, а также около 200 мирян, которые работали при монастыре.

Позже монахини переехали, и аптека закрылась. Вся мебель, сосуды, лекарства, а также инструменты для их приготовления остались в прежнем помещении. В 1936 году всё передали Ватиканской апостольской библиотеке, а в 1999-м – Музею Ватикана. Благодаря этому уникальная коллекция сохранилась в целости.

В музее также открылся «Зал керамики». Здесь впервые полностью представлена коллекция средневековых и современных керамических изделий, принадлежащих Ватикану.

[Барбара Ятта, директор Музеев Ватикана]:
«Позади меня одна из самых впечатляющих коллекций посуды и керамики эпохи Возрождения. Но в целом здесь представлено намного больше. Экспозиция отражает различные аспекты жизни итальянского общества на протяжении десяти столетий».

В экспозицию также входят предметы, найденные при раскопках на площади Святого Петра. Кроме того, здесь представлены фрагменты пола из Лоджий Рафаэля.

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