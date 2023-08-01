Почему в церкви на похоронах выставили одеяла

Американка Маргарет Хабль скончалась в 89 лет. Много лет она шила стёганые одеяла. Для Маргарет это было не просто увлечение. С его помощью она выражала любовь к близким.



В день похорон родственники положили одеяла, сшитые Маргарет, на скамьи в церкви. Так они хотели показать своё уважение и вспомнить о её заботливости.

«Я даже не представляла, сколько их будет, – рассказала Кристина Толлман, внучка Маргарет. – Мы покрыли одеялами почти все скамьи в церкви. Я даже не представляла, сколько всего она сделала».



В молодости Маргарет шила одежду детям. У них с мужем Генри было трое детей. Когда в результате несчастного случая скончалась невестка, они с мужем забрали двух её близнецов. Супруги вырастили пятерых детей в небольшом доме на ферме. Позже появились внуки. В это время Маргарет увлеклась шитьём лоскутных одеял, и стала дарить их внукам.



«Она хотела, чтобы нам было во что завернуться, и мы могли согреться, когда уедем в школу. Бабушка продумывала дизайн каждого одеяла в зависимости от того, для кого шила», – вспоминает Кристина.

Кристина рассказала, что они нашли бабушкин блокнот. В нём она записывала, когда начала работу и когда закончила.

С годами Маргарет всё больше времени уделяла шитью одеял. Каждая внучка в день свадьбы получала от бабушки в подарок красивое изделие ручной работы.

«У меня есть три незамужние двоюродные сестры. В день похорон они впервые увидели свои стёганые одеяла», – рассказала Кристина. Это было очень трогательно».

Каждое выставленное в церкви одеяло напомнило родственникам о заботе и любви Маргарет.