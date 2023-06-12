Китайскую статую Бодхисаттвы XII века нашли в доме в пригороде Парижа

Эта статуя Бодхисаттвы Гуаньинь ещё недавно стояла в доме в пригороде Парижа, а её владельцы не..

Эта статуя Бодхисаттвы Гуаньинь ещё недавно стояла в доме в пригороде Парижа, а её владельцы не знали о её ценности. Но уже скоро её продадут на аукционе, и ожидают выручить за артефакт около миллиона долларов.

О том, насколько она дорогая, владельцы узнали, когда решили обратиться к оценщику. Выяснилось, что деревянную статую создали в Китае примерно в XII веке. Считается, что в мире осталось лишь несколько подобных произведений. Большинство находятся в музеях.

В предыдущий раз статую продали семье в 30-х годах прошлого столетия. С тех пор она была в Булони в пригороде Парижа.

[Кэролайн Шультен, представительница аукционного дома Bonhams]:

«Я не думаю, что они знали её ценность. Они только знали, что в их семье статуей дорожили. Так делал дедушка, который умер очень рано, и бабушка, которая затем снова вышла замуж. Статую передали нынешнему поколению. Она находилась в частном доме в очень хорошей комнате».

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За это время статуя потеряла один палец.

[Кэролайн Шультен, представительница аукционного дома Bonhams]:

«Я знаю, мне так сказали, что вокруг неё дети играли в футбол. Совершенно ясно, что такое могло произойти».

Эксперты считают, что есть и другие подобные статуи, которые находятся в домах во Франции, Бельгии или Швейцарии. Возможно, их владельцы также не знают об их ценности.

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