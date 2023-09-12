fb pixel
Телеканал NTD

Жители Марокко спят на улицах после землетрясения, жертв уже больше 2800

Жители Марокко спят на улицах после землетрясения, жертв уже больше 2800

Спасатели разбирают завалы после смертоносного землетрясения в Марокко. Жертв уже больше 2800, и число продолжает расти...

Дата загрузки: 2023-09-13

Жители Марокко спят на улицах после землетрясения, жертв уже больше 2800
Спасатели разбирают завалы после смертоносного землетрясения в Марокко. Жертв уже больше 2800, и число продолжает расти.

Многие дома в горных районах построены из глинобитного кирпича, камня и необработанного дерева. Из-за этого шансов найти выживших ещё меньше. Причина в том, что в таких обломках реже образуются карманы с воздухом, где люди могут продержаться несколько дней.

Но спасатели не падают духом.

[Антонио Ногалес, глава «Пожарных без границ»]:
«Мы никогда не теряем надежду и никогда не сдаёмся».

Некоторым домам в районе, где случилось бедствие, было около 100 лет. Часто их строили без помощи архитекторов.

[Колин Тейлор, эксперт по инженерии]:
«По сути, мы получили груды камней, грязи и пыли. Всё это слипается. Несмотря на сухость, там не образуются ниши с воздухом, где можно выжить, где можно дышать. Люди похоронены под этим материалом – он их окружает со всех сторон».

Этот мужчина говорит, что сразу после землетрясения вручную разбирал обломки, чтобы вызволить родственников и соседей.

[местный житель]:
«Я слышал, как люди кричали, что умирают: «Пожалуйста, достаньте нас!» Когда я выбрался, я начал помогать другим. Мы спасли 25 человек. Восемь в больнице. Остальные вернулись».

Ему также удалось спасти сестру и её семью.

[местный житель]:
«Я услышал женский голос: «Брат, спаси нас». Я спас её, её сына и её мужа».

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 сентября в регионе Марракеш – Сафи. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Марракеша в Атласских горах.

Бедствие привело к масштабным разрушениям. В том числе были повреждены исторические достопримечательности Марракеша.

Толчки ощущались также в Испании, Португалии, Алжире и других странах.

Помощь Марокко предложили ЕС, ООН, Индия, Франция, Португалия, Турция, Великобритания, США, Тайвань, а также ряд других стран.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...