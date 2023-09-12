Жители Марокко спят на улицах после землетрясения, жертв уже больше 2800

Спасатели разбирают завалы после смертоносного землетрясения в Марокко. Жертв уже больше 2800, и число продолжает расти...
Дата загрузки: 2023-09-13
Многие дома в горных районах построены из глинобитного кирпича, камня и необработанного дерева. Из-за этого шансов найти выживших ещё меньше. Причина в том, что в таких обломках реже образуются карманы с воздухом, где люди могут продержаться несколько дней.
Но спасатели не падают духом.
[Антонио Ногалес, глава «Пожарных без границ»]:
«Мы никогда не теряем надежду и никогда не сдаёмся».
Некоторым домам в районе, где случилось бедствие, было около 100 лет. Часто их строили без помощи архитекторов.
[Колин Тейлор, эксперт по инженерии]:
«По сути, мы получили груды камней, грязи и пыли. Всё это слипается. Несмотря на сухость, там не образуются ниши с воздухом, где можно выжить, где можно дышать. Люди похоронены под этим материалом – он их окружает со всех сторон».
Этот мужчина говорит, что сразу после землетрясения вручную разбирал обломки, чтобы вызволить родственников и соседей.[местный житель]:
«Я слышал, как люди кричали, что умирают: «Пожалуйста, достаньте нас!» Когда я выбрался, я начал помогать другим. Мы спасли 25 человек. Восемь в больнице. Остальные вернулись».
Ему также удалось спасти сестру и её семью.[местный житель]:
«Я услышал женский голос: «Брат, спаси нас». Я спас её, её сына и её мужа».
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 8 сентября в регионе Марракеш – Сафи. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Марракеша в Атласских горах.
Бедствие привело к масштабным разрушениям. В том числе были повреждены исторические достопримечательности Марракеша.
Толчки ощущались также в Испании, Португалии, Алжире и других странах.
Помощь Марокко предложили ЕС, ООН, Индия, Франция, Португалия, Турция, Великобритания, США, Тайвань, а также ряд других стран.
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