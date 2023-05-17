США вернули в Перу 36 ценных артефактов

Древние текстильные изделия, три старинные картины и другие культурные ценности вернулись в Перу из США. Всего..

Древние текстильные изделия, три старинные картины и другие культурные ценности вернулись в Перу из США. Всего 36 артефактов. Их передали перуанским властям на официальной церемонии в Лиме.

[Гвидо Торо, сотрудник МИД Перу]:

«Две картины отличаются особенно высоким качеством и великолепной техникой исполнения. Это картина «Дева дель Росарио» довольно большого формата, привезённая из Нью-Йорка, и картина «Архангел с младенцем Иисусом в окружении хора ангелов»».

Картины выполнены в традициях школы Куско. Такую технику использовали в колониальные времена с XVI по XVIII век. Она распространялась не только в Куско, но и других андских регионах.

Артефакты совместно разыскали Управление культурного наследия при Министерстве иностранных дел Перу и власти США.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эрик Каталфамо, глава Департамента культурного наследия США]:

«Между нашими странами более 25 лет действует двустороннее соглашение. Уже 2000 произведений искусства, незаконно ввезённых в США, мы вернули обратно в Перу, где им место».

В числе возвращённых ценностей – погребальный свёрток, голова мумии и высушенные головы, сделанные индейцами хиваро.

Короткая ссылка на эту страницу: