Жители сгоревшего села в Зауралье надеются отстроить свои дома

Пепелище и горькие воспоминания – вот и всё, что осталось жителям села Юлдус в Курганской области...
Дата загрузки: 2023-05-18
Альфия Насырова – местная учительница. Здесь вырастила двоих детей. Больше всего жалеет о фотографиях – в них была запечатлена вся жизнь. В дыму задохнулся кот породы мейн-кун. Спасти не смогли.
[Альфия Насырова, жительница села Юлдус]:
«И не спится, и не естся».
Без крова остались все родственники Альфии, жившие поблизости, в том числе двоюродная сестра. Она вспоминает, как спешно собирались. Успела взять документы и тёплую одежду.
[Исидора Галеева, жительница села Юлдус]:
«Я не думала, конечно, что ничего не останется, но остались без ничего. Ехали кто куда. Я сразу вспомнила про войну. Всё было чёрно-белое, нечем было дышать – воздуха вообще не было. Всё было темным-темно».
Юрий Фаткуллин – пожарный с 20-летним стажем. За всю свою службу впервые увидел, чтобы почти целое село сгорело за 20 минут.
[Юрий Фаткуллин, житель села Юлдус]:
«Дома-то интересно горели. Не друг за дружкой. Вот, к примеру, (дом) Рената загорелся – мой дом, через дом, кидало огонь вот так. А потом они по порядку. Считайте, и наш горит, и в конце деревни дома горят. Ну так не бывает. Все одновременно».
Семья Юрия готовилась к свадьбе сына. Он должен был вот-вот приехать из соседнего города.
[Юрий Фаткуллин, житель села Юлдус]:
«Сейчас звонит каждый час: «Куда мне приехать?» Ни дома, ничего».
В селе уцелели школа и клуб. Там сейчас живут погорельцы. Люди с помощью добровольцев расчищают участки от завалов. Многие надеются заново отстроить жильё.
[Ахмадулла Хабибуллин, житель села Юлдус]:
«Строить будем обязательно дома здесь. Если мы не будем строить, то (жизнь) древнего села кончится. И так мало людей осталось».
Правительство выделило пострадавшим по десять тысяч рублей. В планах выделить ещё по 50 тысяч. Также власти обещают построить новые дома в селе к сентябрю.
Лесные пожары бушуют в Свердловской, Курганской, Тюменской и Омской областях с конца апреля.
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