Жители сгоревшего села в Зауралье надеются отстроить свои дома

Пепелище и горькие воспоминания – вот и всё, что осталось жителям села Юлдус в Курганской области...

Пепелище и горькие воспоминания – вот и всё, что осталось жителям села Юлдус в Курганской области. 7 мая страшный пожар уничтожил 228 из 380 домов, погибло семь человек. От села осталась одна улица и административный центр.

Альфия Насырова – местная учительница. Здесь вырастила двоих детей. Больше всего жалеет о фотографиях – в них была запечатлена вся жизнь. В дыму задохнулся кот породы мейн-кун. Спасти не смогли.

[Альфия Насырова, жительница села Юлдус]:

«И не спится, и не естся».

Без крова остались все родственники Альфии, жившие поблизости, в том числе двоюродная сестра. Она вспоминает, как спешно собирались. Успела взять документы и тёплую одежду.

[Исидора Галеева, жительница села Юлдус]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я не думала, конечно, что ничего не останется, но остались без ничего. Ехали кто куда. Я сразу вспомнила про войну. Всё было чёрно-белое, нечем было дышать – воздуха вообще не было. Всё было темным-темно».

Юрий Фаткуллин – пожарный с 20-летним стажем. За всю свою службу впервые увидел, чтобы почти целое село сгорело за 20 минут.

[Юрий Фаткуллин, житель села Юлдус]:

«Дома-то интересно горели. Не друг за дружкой. Вот, к примеру, (дом) Рената загорелся – мой дом, через дом, кидало огонь вот так. А потом они по порядку. Считайте, и наш горит, и в конце деревни дома горят. Ну так не бывает. Все одновременно».

Семья Юрия готовилась к свадьбе сына. Он должен был вот-вот приехать из соседнего города.

[Юрий Фаткуллин, житель села Юлдус]:

«Сейчас звонит каждый час: «Куда мне приехать?» Ни дома, ничего».

В селе уцелели школа и клуб. Там сейчас живут погорельцы. Люди с помощью добровольцев расчищают участки от завалов. Многие надеются заново отстроить жильё.

[Ахмадулла Хабибуллин, житель села Юлдус]:

«Строить будем обязательно дома здесь. Если мы не будем строить, то (жизнь) древнего села кончится. И так мало людей осталось».

Правительство выделило пострадавшим по десять тысяч рублей. В планах выделить ещё по 50 тысяч. Также власти обещают построить новые дома в селе к сентябрю.

Лесные пожары бушуют в Свердловской, Курганской, Тюменской и Омской областях с конца апреля.

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