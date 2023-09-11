Прямо на склоне холма у деревни Мулай Брахим, в 40 километрах к югу от Марракеша, местные..

Погибших в результате землетрясения в Марокко уже более 2100

Прямо на склоне холма у деревни Мулай Брахим, в 40 километрах к югу от Марракеша, местные жители хоронят 45-летнюю женщину, которая погибла вместе со своим 18-летним сыном.

Число жертв землетрясения в Марокко уже превышает 2100. И продолжает расти. Более 2400 человек пострадали.

Это самое смертоносное землетрясение для страны с 1900 года. Его сила составила 6,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в малонаселённом районе Атласских гор. Больше всего пострадали деревни на отдалённом горном хребте Высокий Атлас. Но подземные толчки ощущали и в Рабате – столице Марокко в 350 километрах от эпицентра.

Многие люди остались без крыши над головой и уже несколько дней ночуют под открытым небо. Теперь они пытаются найти еду, воду и кров.

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[выжившая после землетрясения]:

«Мы сказали им, что нас 24 человека, они ответили, что в одной палатке мы не поместимся. Обещали дать другую, если будет свободная».

А этот мужчина потерял в землетрясении своего маленького сына. Бедствие случилось в тот момент, когда семья собралась за столом на семейный ужин. Мальчик вышел на кухню. Его завалило обломками.

[Хамид Бен Хенна, отец мальчика]:

«Всё началось в 23:00 или 23:30. Мы ужинали. Я попросил сына принести с кухни нож, чтобы нарезать десерт. Он не принёс его, потому что, как только он вышел из кухни, произошло землетрясение. Он побежал сюда, где сейчас обломки. Над ним было полтора-два метра обломков». [Фатима Буждиг, мать мальчика]:

«Света не было. Мы были в темноте и все в пыли. Мы слышали землетрясение, падение камней и стен, но сначала не поняли, что происходит. Мой сын нашёл телефоны, на них включили фонарики. Потом увидели, что вся деревня превратилась в руины».

Правительство говорит, что принимает срочные меры для ликвидации последствий стихийного бедствия, включая усиление поисково-спасательных команд, обеспечение питьевой водой и раздачу еды, палаток и одеял.

В стране объявлен трёхдневный траур. Король Мухаммед VI призвал молиться за умерших в мечетях по всей стране.

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